Битва «преемников»

9 сентября пройдут выборы мэра Москвы и губернатора Подмосковья. В связи с этими событиями в СМИ и соцсетях появляется много прогнозов и аналитики.



По мнению авторов телеграм-канала «Незыгарь», Сергей Собянин, у которого уже сейчас нет реальных оппонентов на выборах, к сентябрьским выборам прочно укрепиться в тройке ведущих политиков РФ, пишет «Агентство бизнес информации».

"Для Сергея Собянина важным до последнего было ограничить любые аппаратные игры вокруг выборов мэра столицы. Команда Собянина не зря говорила только о единственном варианте — получение мандата на монополию кампании. Собянин, вероятно, прекрасно помнит кампанию 2014 года, когда Иванов и Володин осознанно пытались ослабить мэра, превратив его в фигуру размена. За последние 4 года мэр Собянин сделал стремительный скачок вперёд. Сегодня он даже не просто самостоятельный федеральный игрок; он глава целого клана, имеющего клиентеллу и в федеральных органах власти, и в регионах», – рассуждают авторы канала.

О своем участии в выборах ранее заявляло множество кандидатов. Так, документы в избирком подавали действующий мэр Москвы Сергей Собянин, бывший депутат Госдумы Вадим Кумин (от КПРФ), глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от «Справедливой России»), лётчик-космонавт Сергей Ревин (от «Зелёных»), гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, фермер Герман Стерлигов, председатель Конституционного комитета «К» Алексей Назаров, представитель партии «Гражданская инициатива» Дмитрий Гудков, экс-глава «СУ-155» Михаил Балакин.

Ранее документы на выдвижение подавал также глава Красносельского муниципалитета и оппозиционер Илья Яшин. Однако позже он отозвал свою кандидатуру из-за «муниципального фильтра. Партия «Яблоко» не смогла определиться с кандидатом и приняла решение не участвовать в выборах. Кроме этого, о своем намерении принять участие в выборах также заявляли директор благотворительного фонда «СПИД. Центр» Антон Красовский, кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев, шоумен Никита Джигурда и лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троцкий также сообщили о своём намерении принять участие в выборах.

Из всего многообразия кандидатов избирком зарегистрировал лишь четверых: Сергея Собянина, Михаила Дегтерева, Вадима Кумина и Илью Свиридова. Бывший миллиардер, депутат Мосгордумы и бывший владелец скандального застройщика «СУ-155» Михаил Балакин не прошёл муниципальный фильтр, в связи с чем ему было отказано в регистрации. Он оспорил это решение в Мосгорсуде, который обязал комиссию допустить его к участию в выборах.

Авторы телеграм-канала «Незыгарь» полагают, что дальнейшими планами команды Собянина является смена власти в Подмосковье, а в частности – смена губернатора Андрея Воробьёва. Конкурентом Собянина называют и тульского губернатора Алексея Дюмина.

«Задача команды Собянина на выборах — высушить явку и показать 70 процентный результат позитивного голосования за мэра. Это даст ресурс для экспансии в регионы и, прежде всего, в Подмосковье. Команда Собянина заинтересована в смене губернатора Воробьёва, либо в его ослаблении. Также как заинтересованы в нейтрализации губернаторов Дюмина и Миронова. Региональная элита убеждена, что Собянин станет первым лицом. Все знают, что под ним министр Колокольцев и контроль за природными ресурсами. У команды Собянина есть планы объединения регионов и перехвата власти и ресурсов», — заключают авторы.