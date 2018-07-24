Терапия в Новомосковской горбольнице несколько лет ждёт ремонта

Жители Новомосковска пожаловались в региональный исполком ОНФ на состояние терапевтического отделения городской больницы.



Активисты выехали на место и обратили особое внимание на состояние коридоров отделения: облуплена краска на стенах и побелка на потолке, провисшие и не до конца закрывающиеся деревянные двери кабинетов, плохое состояние окон и пола.

«Основная проблема учреждения – состояние помещения. Терапевтическое отделение в плачевном состоянии, и нужен ремонт уже не первый год», – отметил активист ОНФ Артур Новиков.

Общественники готовят обращение в министерство здравоохранения Тульской области с просьбой рассмотреть возможность проведения ремонта терапевтического отделения в ближайшее время.