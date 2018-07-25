Цкипури: Жители перестали говорить, что им присылают отписки

В администрации Тулы подвели итоги работы с обращениями граждан в первом полугодии 2018 года.



За 6 месяцев тульским чиновникам поступило 7328 обращений граждан — на 18,4% меньше, чем за аналогичный период 2017 года (8984).

Из них 3487 — письменные обращения, 2157 — на телефон доверия, 1376 — по электронной почте, 308 — на личном приёме. На портал «Открытый регион» поступило 1198 обращений, на 60% больше, чем в прошлом году (750).

Наиболее острыми остаются вопросы коммунального хозяйства (38% всех обращений), транспорта и связи (20%), жилищные вопросы (15%).

За первое полугодие рассмотрено 6227 обращений, из них 2815 решено положительно, по 3412 даны разъяснения, 4516 рассмотрено с выездом на место.

«Жители также обращаются в Тульскую городскую Думу. Работа с обращениями граждан – приоритетное направление в работе городских властей. В последние годы мы отмечаем, что жители удовлетворены ответами на те или иные жалобы, перестали говорить, что им присылают отписки. Многие проблемы решаются с выездом на место, тщательно разбираются, специалисты находят пути решения. Все обозначенные мероприятия позволяют эффективно работать с обращениями граждан, обеспечивать обратную связь с населением, решая главную задачу – оперативно реагировать на проблемы жителей», – отметил на совещании мэр Тулы Юрий Цкипури.