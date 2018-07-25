В Новомосковске начальника локомотивного депо осудили за «предприимчивость»

Бывшего начальника эксплуатационного локомотивного депо Новомосковска признали виновным в краже вверенного ему имущества с использованием служебного положения.



Суд установил, что в мае 2017 года осуждённый решил оплатить административный штраф, назначенный ему Тульской транспортной прокуратурой, из денег, выделяемых на хозяйственные нужды предприятия.

Он поручил работникам предприятия написать бухгалтерские документы о приобретении некого имущества для депо и постановке его на учёт. Фиктивные авансовый отчёт и приходный ордер начальник отправил в Узловский отдел учёта хозяйственных операций, таким образом заработав более 20 тысяч рублей. Суд назначил ему штраф в размере 105 тысяч рублей.