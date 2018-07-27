Новомосковской администрации продали заражённые сосны

Администрация Новомосковска рассказала, почему были выкопаны посаженные в городе сосны, о которых мы писали на прошлой неделе.



В конце апреля этого года организация «Экологическая защита» обнаружила, что почти половина всех высаженных сосен в Парке Памяти, вдоль улицы Парковый проезд, на территориях родильного дома, детской и взрослой больниц пожелтели и начали засыхать.

На место пригласили тульских специалистов лесного и лесопаркового хозяйства и агрономов, которые высказали предположение, что деревья поражены жуком-короедом.

Тогда экологи обратились с претензией к питомнику, где были закуплены саженцы. Руководством питомника была незамедлительно создана комиссия из московских специалистов, которая подтвердила первоначальные предположения — все молодые сосны оказались заражены малым сосновым лубоедом. Он поселяется под поверхностью коры сосновых деревьев, приводя к их разрушению и дальнейшей гибели.

Саженцы, как установила комиссия, погибли не из-за неправильного ухода или нарушений правил посадки — заражённой оказалась вся партия ещё на этапе завоза. Поэтому по рекомендации специалистов единственным правильным решением стало полное уничтожение всех сосен, посаженных осенью прошлого года. Саженцы были выкопаны и сожжены, сообщили в администрации Новомосковска.

Сейчас комиссия готовит экспертное заключение, затем поставщик заменит саженцы и новые здоровые деревья высадят осенью на тех же участках, пообещали чиновники.