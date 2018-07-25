Замначальника УФСИН взяли у гостиницы «Тула» с мечеными купюрами. Сейчас его судят за взятку, которую он не признаёт

В Туле проходит процесс по делу бывшего заместителя начальника областного УФСИН Всеволода Снурницына. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).



По версии следствия, Снурницын обещал одному из заключённых ИК-4 Ивану Орехову за 1,3 млн рублей освободить его по УДО или поместить в колонию-поселение, где тот проживал вместе с женой и ребёнком до 2015 года, пока не нарушил правила исправительного учреждения.

Информация об этом поступила в управление собственной безопасности УФСИН. 17 сентября прошлого года посредник передал Снурницыну часть взятки в размере 300 тысяч рублей, после чего был задержан.

Меченые купюры достоинством по 5 тысяч рублей обнаружили вечером в машине Снурницына рядом с гостиницей «Тула». На руках замначальника УФСИН были следы светящегося порошка.

Сейчас Всеволоду Снурницыну грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Сам он вину не признаёт. Заключённого Ивана Орехова, как писали в Сети, переправили в Калужскую область.