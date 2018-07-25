Бюджет Тульской области на будущий год сформируют с учётом потребностей муниципалитетов

Губернатор Алексей Дюмин дал поручения по формированию бюджета Тульской области на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов.



В этой работе принимают участие все органы исполнительной власти.

«При подготовке бюджета важно учесть не только необходимость исполнения майских указов президента России 2012 года, но и задачи, которые поставлены главой государства в нынешнем году указом №204», — подчеркнул губернатор.

Глава региона поручил всем главным распорядителям бюджетных средств сконцентрироваться на проектах, которые планируется завершить в 2019 году, а министерству финансов Тульской области предусмотреть необходимое финансовое обеспечение для завершения этих проектов.

«В работе над проектом бюджета необходимо определить отраслевые приоритеты. В том числе с учётом потребностей и проблем, которые есть у муниципальных образований», — отметил Дюмин.