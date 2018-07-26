Туляки: В Горелках построили строительный магазин, который перекрыл доступ к школе

Жители военного городка в Гарнизонном проезде Тулы пожаловались губернатору Алексею Дюмину на то, что из-за строительства магазина стройматериалов был закрыт проход к школе в посёлке Горелки.



Родители беспокоятся, что детям придется добираться до школы в обход более километра в опасной близости от проезжей части.

На оперативном совещании глава администрации Тулы Евгений Авилов сообщил, что земельный участок находится в индивидуальной собственности. В связи с этим организовать проход не представляется возможным.

По его словам, для движения пешеходов есть тротуары до Московского шоссе и остановки «посёлок Горелки». Ширина пешеходной дорожки вдоль улицы Октябрьская составляет более 1 м, что соответствует нормативным требованиям. Губернатор поручил Авилову до 1 сентября встретиться с жителями и разъяснить им ситуацию.