В Туле сформировали научно-производственную роту

Тульская область успешно выполнила задачи по весеннему призыву 2018 года.



В соответствии с планом, утверждённым командованием Западного военного округа, в регионе должны были призвать около 1,6 тыс. человек.

В ходе призыва была сформирована научно-производственная рота на базе тульской военно-воздушной дивизии в партнёрстве с заводами «Сплав» и «КБП». Для прохождения службы в неё направлено 20 призывников, ещё 20 планируется направить осенью.

Также два призывника были направлены для прохождения военной службы в военный инновационный технополис «ЭРА», один – в научную роту №5 в Москве.