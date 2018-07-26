Тульский Центр «Э» ударно потрудился

За полгода сотрудниками УМВД по Тульской области выявлено 176 экстремистских материалов в Интернете.



Об этом сообщили на расширенном заседании коллегии УМВД.

Всего за 6 месяцев в Тульской области сотрудниками полиции зарегистрировано 6721 преступление. Раскрыто почти 550 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, изъято более 150 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Отмечены успехи в раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений – результаты работы превышают средние значения по России. Более чем на треть сократилось число убийств, более чем на 60% — изнасилований.

На коллегии отметили, что в полной мере был обеспечен правопорядок при проведении свыше 3 тысяч мероприятий, в которых приняли участие более 1,18 млн человек.