Директору «Автодора» за сокрытие налогов на 19 млн рублей присудили штраф

В Туле суд вынес приговор директору ООО «ДСК Автодор» Андрею Абрамову.



Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (Сокрытие в особо крупном размере денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам).

Суд установил, что в период с 29 сентября по 13 октября 2017 года директор «Автодора», имевшего задолженность по налогам и сборам в сумме не менее 19,3 млн рублей, подписал и направил в адрес контрагента три распорядительных письма, по которым со счёта контрагента было перечислено на счета третьих лиц более 11,6 млн рублей. Таким образом, деньги были сокрыты им от взыскания недоимки по налогам. После этого в 2017 году была частично погашена задолженность в сумме 1 млн. рублей.

Приговором суда директору «Автодора» назначено наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн рублей с лишением права занимать должности, связанные с руководством хозяйствующими субъектами сроком на 2 года.

Суд также удовлетворил исковое заявление прокурора, с осуждённого взыскана непогашенная ранее задолженность в размере 8 млн рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее в декабре 2017 года суд взыскал с «Автодора» зарплатные долги на 560 тысяч рублей.

В 2016 году ООО ДСК «Автодор» выиграло тендер на 5,6 млн рублей на организацию автомобильного подъезда к территории автомобильного завода Haval (Great Wall) в Узловском индустриальном парке по заказу Корпорации развития Тульской области.