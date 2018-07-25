«Видимо, в моих услугах администрация района не нуждается». Глава заокского муниципалитета сообщил о своей отставке в соцсети

Глава МО Малаховское Заокского района Алексей Шаповалов заявил о сложении полномочий.

Судя по всему, причина — в недопониманиях с руководством районной администрации.

«Я принял решение о сложении полномочий! Видимо @MoZaokskiy не нуждается более в моих услугах! Спасибо Всем-кто был рядом! Простите меня те, кого обидел!» — написал он на странице муниципалитета в соцсети Twitter.

В комментариях подписчики чиновника сожалеют по поводу его ухода.

Алексей Шаповалов — активный пользователь твиттера. В соцсети он рассказывал, как помогает строить храм, лично в перерывах ходит собирать мусор, а также призывал жителей подключаться к благоустройству.

В прошлом году Шаповалова, который тогда претендовал на пост главы Заокского района, «уличили» в отдыхе на Кипре. Сам Шаповалов посмеялся над этим, заявив, что патриотизм заключается не в том, где отдыхаешь, а в готовности пожертвовать своими интересами ради Родины.

Как сообщил сайт «Тульские PRяники», одним из поводов отставки могла послужить прошлогодняя анонимная статья, направленная против Шаповалова.

Напомним, предыдущий глава МО Малаховское Алексей Вдовин получил срок за растрату земель и вошёл в федеральный реестр коррупционеров.