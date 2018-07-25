«Видимо, в моих услугах администрация района не нуждается». Глава заокского муниципалитета сообщил о своей отставке в соцсети

Глава МО Малаховское Заокского района Алексей Шаповалов заявил о сложении полномочий.



Судя по всему, причина — в недопониманиях с руководством районной администрации.

«Я принял решение о сложении полномочий! Видимо @MoZaokskiy не нуждается более в моих услугах! Спасибо Всем-кто был рядом! Простите меня те, кого обидел!» — написал он на странице муниципалитета в соцсети Twitter.

В комментариях подписчики чиновника сожалеют по поводу его ухода.

Алексей Шаповалов — активный пользователь твиттера. В соцсети он рассказывал, как помогает строить храм, лично в перерывах ходит собирать мусор, а также призывал жителей подключаться к благоустройству.

Полчаса прополки территории памятника заменили два часа спортзала) и полезное дело сделал и #зож занялся! Совместил приятное с полезным перед рабочим днём! Всем хорошего дня и настроения! #малахово #зож #чистый_дом pic.twitter.com/TwcCRjYU1I — МО Малаховское (@malaxmo) 17 июля 2018 г.

У нас столько интересных и красивых мест. Вот например река Скнига! Столько желания, сил и мыслей по облагораживанию, расчистке и привлечению туристов, но ... Будем надеятся нашим детям это будет интересно!) pic.twitter.com/Ji6zvicMbJ — МО Малаховское (@malaxmo) 16 июля 2018 г.

Территория администрации МО Малаховское! Кусты роз зацвели все! Клумбы в цвету! Кедры принялись! Все сделано руками сотрудников АМО!!! Приятно смотреть и красиво! Если бы все наши граждане старались около своих домов так делать, то наш Дом стал бы чище и лучше, а люди добрее!!! pic.twitter.com/lemjrd7jOw — МО Малаховское (@malaxmo) 4 июля 2018 г.

Усадьба Нарышкина в д. Ченцово. @Tula_Minkult АМО #малахово готова помочь в благоустройстве территории, очистке пруда и обрезке деревьев! Давайте сделаем наш дом лучше! pic.twitter.com/F22mqRkq6t — МО Малаховское (@malaxmo) 27 июня 2018 г.

С Божьей помощью продолжаются работы по восстановлению Храма в с. Яковлево! Храм-Яковлево .рф #малахово pic.twitter.com/kIv0Rbm5zX — МО Малаховское (@malaxmo) 26 июня 2018 г.

В прошлом году Шаповалова, который тогда претендовал на пост главы Заокского района, «уличили» в отдыхе на Кипре. Сам Шаповалов посмеялся над этим, заявив, что патриотизм заключается не в том, где отдыхаешь, а в готовности пожертвовать своими интересами ради Родины.

Граффити в центре города Айя-напа,Кипр!) Россия первая!)))) pic.twitter.com/tPzAiA8I4e — МО Малаховское (@malaxmo) 13 июня 2017 г.

Как сообщил сайт «Тульские PRяники», одним из поводов отставки могла послужить прошлогодняя анонимная статья, направленная против Шаповалова.

Напомним, предыдущий глава МО Малаховское Алексей Вдовин получил срок за растрату земель и вошёл в федеральный реестр коррупционеров.