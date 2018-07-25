Сегодня, 25 июля, отмечают профессиональный праздник сотрудники органов следствия Российской Федерации. В этот день в 1713 году указом царя Петра I в России была учреждена следственная канцелярия.



В честь праздника глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал интервью «Известиям», в котором, в том числе, рассказал о реформировании своего ведомства и принципах, которыми должны руководствоваться современные следователи.

— После реформы следственных органов, которая прошла в два этапа: в 2007 и 2011 годах, следствие вышло из состава прокуратуры, а Следственный комитет стал федеральным государственным органом. Мы приняли системные меры, для того чтобы организовать работу новой структуры. Как известно, к нам перешли многие опытные сотрудники из прокуратуры, МВД и других ведомств. Их опыт пригодился для того, чтобы создать сбалансированную структуру ведомства, разработать внутренние нормативные правовые акты, наладить взаимодействие с другими правоохранительными органами.

— Основная задача Следственного комитета — расследование особо опасных для общества преступлений. И я убежден, что для её реализации мне и моим заместителям необходимо принимать личное участие в координации этого процесса, регулярно общаться со следователями и гражданами. Считаю, что всем руководителям следует лично выезжать на место, где произошло происшествие, вникать в детали и обстоятельства события, жестко контролировать ход расследования.

— Каждый человек должен быть выслушан, а доводы его тщательно проверены. А ситуация, при которой чиновники прячутся за заборами от людей и проявляют безразличие, — это пережиток прошлого, от которого нужно избавляться. И сейчас мы продолжаем развивать все возможные современные способы обратной связи с гражданами.

— Считаю существующую на данный момент систему эффективной и сбалансированной. Функции следствия и надзора сейчас четко разделены, что способствует большей объективности работы сотрудников каждого ведомства. Реализация предложений о расширении полномочий прокурора за счет возможности возбуждать и расследовать уголовные дела создаст условия, при которых процессуальные действия будут производиться должностным лицом, одновременно обязанным надзирать за их законностью. Это негативно отразится на объективности и беспристрастности прокурорского надзора, так как при принятии какого-либо процессуального решения прокурор в дальнейшем будет связан своими убеждениями в его законности и обоснованности.

— Мы уже сейчас думаем о перспективах. Ведь система — это прежде всего люди, кадровый потенциал. Уже формируется новое поколение следователей — высоконравственных, квалифицированных, беспристрастных, патриотично настроенных, понимающих современные тенденции, технологии, социально-экономические условия, в которых мы работаем. Придя на службу, все они должны помнить, что мы работаем на общий результат и вклад каждого сотрудника в этот результат крайне важен.