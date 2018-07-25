Фонд «Давыдов индекс» представил июльский выпуск «Индекса власти».



В нём политиков ранжировали исходя из нескольких показателей: профессиональная репутация персоны, аппаратно-лоббистский потенциал, значимость курируемой сферы, возраст, наличие крупных успехов/неудач.

Глава Тульской области Алексей Дюмин занял 4-е место среди российских губернаторов. Его опередили Сергея Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чеченская Республика) и Рустам Минниханов (Республика Татарстан).

А вот куратор внутренней политики Тульской области Валерий Шерин оказался едва ли не на последних ролях. Он делит 51-66-е места со своими коллегами из других регионов. С весны его позиции не улучшились.