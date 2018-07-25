Вернуть нельзя. Освоить

Освоить выделенные бюджетные средства в полном объёме — такую задачу перед главами муниципалитетов поставил Тульский губернатор Алексей Дюмин.



Деньги из федерального бюджета они получат в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Этот проект реализуется в регионе уже второй год. Перед главами районов стояла задача как можно скорее обеспечить заключение контрактов и приступить к выполнению работ.

Как доложила на совещании в облправительстве министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко, контракты заключены почти во всех муниципальных образованиях. Всего будет благоустроено 303 дворовых территории, 27 общественных пространств, 3 места массового отдыха. 50% объектов находятся в работе, 13% — выполнено.

Губернатор призвал при благоустройстве в первую очередь учитывать мнения и потребности граждан, отметив, что все этапы работы должны проходить с их участием. И подчеркнул, что выделенные бюджетные средства должны быть освоены максимально эффективно (с реальной пользой для людей) и в полном объёме — возврат средств субсидий в федеральный бюджет недопустим.

До 10 августа в районах должны создать резерв проверенной сметной документации на объекты программы в размере не менее 10% от суммы выделенных лимитов на муниципалитет, до 1 сентября обеспечить приём заявок от жителей на благоустройство дворовых и общественных территорий в 2019 году.

Общее финансирование проекта по формированию комфортной городской среды в Тульской области в 2018—2022 годах составит 1,9 млрд рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета – 800 млн рублей, регионального бюджета – 600 млн рублей.