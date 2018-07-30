В Щёкинском и Суворовском районах создадут рабочие группы для реализации конкурсных проектов

До 1 августа главы администраций Щёкинского и Суворовского районов должны создать рабочие группы по реализации проектов всероссийского конкурса создания комфортной городской среды малых городов и исторических поселений.



Напомним, в конкурсе победили проекты «Парк Уездного периода» в Крапивне и «Чекалин – маленький центр большого отдыха». Они получат федеральные гранты.

В Крапивне уже проведена проработка маршрута, подготовлено техническое задание на проектирование. В Чекалине для проработки концепции и выработки дизайнерских решений привлечены проектировщики.