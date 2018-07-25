Завтра в Тульском кремле отметят День парашютиста

26 июля в молодёжном пространстве «Газон» в Тульском кремле отметят День парашютиста.



Здесь в течение дня будет работать площадка федерации парашютного спорта Тульской области. Каждый сможет познакомиться со спортивным или десантным парашютом, его устройством, принципом работы, примерить его, принять участие в викторине в 18:00 мск. Самые смелые и активные участники получат сертификаты на полёт в аэротрубе.

Главным событием дня в случае хорошей погоды станет приземление парашютиста с российским флагом на территории Тульского кремля.