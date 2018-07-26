В правительстве обсудили утилизацию отходов в Тульской области

В правительстве Тульской области прошла рабочая встреча по вопросам реализации соглашений по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.



В ней участвовали министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев, представители министерства природных ресурсов и экологии и региональных операторов по обращению с ТКО.

Напомним, 28 апреля 2018 года по итогам проведения конкурсных процедур региональное министерство природных ресурсов и экологии заключило соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Тульской области с ООО «Хартия» (по зоне деятельности — Тула, Щёкинский и Киреевский районы) и ООО «МСК-НТ» (остальные муниципалитеты).

Региональные операторы должны обеспечивать сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО в период с 2019 по 2026 год в соответствии с региональной программой и территориальной схемой обращения с отходами.

На встрече рассматривали вопросы проведения обследования территорий, входящих в зоны деятельности региональных операторов, инвентаризации контейнерных площадок, организации торгов на транспортировку ТКО, а также создания новых мусороперерабатывающих мощностей. Кроме того, речь шла об установлении единого тарифа на услугу по обращению с ТКО и проведения работы по информированию граждан о необходимости заключения договоров на оказание этой услуги.

Напомним, ранее жители некоторых районов Тульской области жаловались, что на территорию региона ввозят мусор из Москвы и Подмосковья.