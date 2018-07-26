Стало известно, под каким девизом в Туле пройдёт День города

В администрации Тулы начали принимать пожелания и предложения жителей по проведению Дня города 8 сентября.



Отправить их можно до 15 августа на почту управления культуры и туризма: kultura@cityadm.tula.ru.

Уже известно, что День города в 2018 году пройдёт под девизом «Тула – город новых возможностей». Праздник охватит исторический центр Тулы, включая площадь и проспект Ленина, Крестовоздвиженскую площадь, две набережные, площадку в сквере Льва Толстого, общественные городские пространства и муниципальные учреждения культуры.

В сквере у памятника Л.Н. Толстому с 14.00 до 19.00 пройдет библиофест «Читай, Тула», посвященный 190-летию со дня рождения великого писателя.

С 11:00 мск на площади Ленина начнут работу интерактивные площадки, в 12:00 мск состоится торжественное открытие. Одной из изюминок праздничного концерта станет презентация проекта «Тула – новогодняя столица России» и запуск новогодних часов с обратным отсчётом. В 14:00 мск начнёт работу «Городской пикник» на Пролетарской набережной реки Упы. На Крестовоздвиженской площади будет работать городское пространство «Казанская набережная».

В 16:00 мск на площади Ленина состоится международный фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля». Парад оркестров проследует по проспекту Ленина. В 19:00 мск начнётся большой праздничный концерт. Празднование 872-й годовщины со дня основания Тулы завершится фейерверками на площади Ленина, в десяти поселениях Ленинского района и на набережной реки Упы, где помимо высотного туляки увидят фейерверк с плотов.