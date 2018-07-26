Заокский глава прокомментировал отставку чиновника из Малаховского

Глава администрации Заокского района Николай Тимаков подтвердил отставку главы МО Малаховское Алексея Шаповалова.



По его словам, чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию. Также Тимаков сообщил «Тульской прессе», что конфликтов, которые могли послужить причиной отставки Шаповалова, не было.

Ранее Алексей Шаповалов сообщил о своём уходе в официальном аккаунте МО Малаховское в соцсети Twitter.

«Я принял решение о сложении полномочий! Видимо @MoZaokskiy не нуждается более в моих услугах!» — написал он.