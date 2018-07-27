В Тульской области самое вкусное дешёвое масло

Роскачество проверило масло в магазинах на соответствие ГОСТ.



Организация оценивала содержание в продукции жира, а также вредных веществ и бактерий. Перед сотрудниками Роскачества стояла задача выяснить, подменяют ли производители масла молочный жир растительным и проверить продукты на наличие токсинов, пестицидов и антибиотиков.

Кроме того, проводилось исследование масла на наличие бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка, листерий и иных опасных микроорганизмов. В общей сложности, специалисты оценивали продукцию по 68 показателям качества и безопасности.

В итоговый рейтинг были включены 74 наиболее популярные марки масла отечественного и белорусского производства, а также десять региональных торговых марок. 22 марки отметились превышением требований ГОСТ.

Сотрудники Роскачества заключили, что абсолютно все из изученных организацией продуктов являются безопасными для употребления и не содержат опасных для здоровья веществ и бактерий. Кроме того, в результате исследования не было выявлено фальсификаций продукции при помощи подмены молочного жира растительным.

Тем не менее, в продукции четырёх производителей масла было выявлено несоответствие фактического содержания жира указанному на упаковке объёму. Специалисты отмечают, что такой результат связан с повышенным содержанием влаги.

Самыми вкусными оказались одни из наиболее дешёвых марок масла, которые производятся в Тульской области и Краснодарском крае.