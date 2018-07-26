В Тульской области суд вынес приговор по делу о хищении 3 млн рублей по фиктивным кредитным договорам

Белевский районный суд Тульской области вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы 36-летней Юлии Деревягиной.



Она признана виновной в совершении 20 преступлений, предусмотренных ч. 1 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В суде установлено, что Деревягина на протяжении 2015—2017 годов, работая в одном из магазинов Белёва, путем составления подложных договоров с коммерческими банками оформляла от имени ничего не подозревающих граждан кредиты. Полученные денежные средства злоумышленница расходовала по своему усмотрению.

Таким образом, в результате указанных действий банкам причинен ущерб на общую сумму около 3 млн рублей, который частично возмещён.

Судом по совокупности преступлений Деревягина приговорена к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.