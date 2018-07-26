Тульские прокуроры довели до суда «игорное дело»

Прокуратура Тульской области направила в суд уголовное дело в отношении организованной группы лиц, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр.



В ходе следствия установлено, что в 2016 году жители Тулы 42-летний Александр Б. и 24-летний Александр У., а также жительница Алексина 28-летняя Гюльнара Э. договорились о совместном занятии незаконной игорной деятельностью.

В период с 1 февраля 2016 года по 26 июля 2017 года они создали три игровых клуба: один в Зареченском округе Тулы и два в Алексине. Для этого они арендовали помещения и поставили в них более 50 компьютеров с игровым программным обеспечением, наняли операторов и охранников. Доход составил более 200 тысяч рублей.

Сейчас обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Им вменяют п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершённые организованной группой). Санкция по этой статье предусматривает штраф в размере до 1,5 млн рублей или лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом до 1 млн рублей.