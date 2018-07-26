В Щёкинском районе обанкроченный завод пустят с молотка

Щёкинский завод «Стальинвест» выставят на торги.



Решением Арбитражного суда Московской области от 29 августа 2017 года предприятие было признано банкротом, в отношении него ввели конкурсное производство, прошла инвентаризация и оценка имущества.

Далее будет проводиться работа по определению порядка реализации имущества, находящегося в залоге, и продажа имущества. Ориентировочный срок проведения первых торгов – сентябрь 2018 года.

Сейчас имущественный комплекс «Стальинвеста» отдали в аренду ООО «Ди Ферро», после чего здесь была возобновлена производственная деятельность.

Ранее на директора «Стальинвеста» Сергея Масленникова завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. В конце 2014 года в связи с реализацией очередного инвестпроекта руководство предприятия обратилось в Россельхозбанк, который в конце 2015 году согласовал выдачу кредита на пополнение оборотных средств. Для этого руководству было предложено рефинансировать кредиты, полученные ранее в Сбербанке, переоформить залоговое обеспечение на Россельхозбанк и перейти в этот банк на обслуживание.

Однако, несмотря на утверждённый кредитным комитетом Россельхозбанка и одобренный правлением банка лимит в размере 6 млрд рублей, Стальинвесту выдали только 4,9 млрд рублей. Как следует из материалов уголовного дела, из этой суммы 4 млрд рублей пошли на закрытие кредитов в Сбербанке, 0,5 млрд рублей – на досрочный выкуп из лизинга линии по производству минеральной ваты, которая была также передана в залог Россельхозбанку, и лишь 0,4 млрд рублей — на пополнение оборотных средств.

Следственные органы считают, что руководство Стальинвеста, привлекая кредит, заведомо не собиралось его погашать, и обвиняют Сергея Масленникова в хищении средств банка в сумме 4,9 млрд рублей. В ходе осуществления преступного замысла руководство предприятия якобы предоставило ложную документацию.

В феврале 2017 года Сергей Масленников был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. 5 июля в Коптевском районном суде Москвы состоялось первое судебное заседание по его делу, в ходе которого суд продлил меру пресечения Масленникову в виде заключения под стражу ещё на 6 месяцев.

По словам адвоката Ивана Жукова, обвинительное заключение было составлено при наличии фактических ошибок и отсутствии каких-либо обоснований наличия преступного умысла в действиях Сергея Масленникова. Кроме того, в обвинительном заключении неверно определены цели обращения компании «Стальинвест» за кредитом в Россельхозбанк, ухудшение финансового положения компании было вызвано действиями самого банка, который не выполнил решение собственного кредитного комитета и практически не выдал компании кредит на пополнение оборотных средств в согласованном размере, несмотря на передачу в распоряжение банка залогов (недвижимости, оборудования, товаров и акций), рыночная стоимость которых, определённая самим же банком, значительно превышает стоимость выданных кредитов. Об этом писал «Росбалт». При этом расходование полученных в кредит средств соответствует целевому назначению, определённому кредитными договорами.

В июне журналист Юрий Пронько и советник президента Сергей Глазьев с эфире передачи на телеканале «Царьград» разобрали, что случилось со «Стальинвестом». Предприятие назвали образцовым и лучшим в России и даже в Европе в своей отрасли, а виновниками «трагического» банкротства — банкиров.