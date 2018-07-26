Без органов не разобраться. В бураковском пруду отравили всю рыбу

Жители Ясногорского района сообщают о массовой гибели рыбы в пруду около деревни Бураково.



В соцсетях появились фотографии и сообщения, в которых люди призывают власти и ответственные ведомства обратить внимание на экологическую катастрофу в пруду, который официально разрешён для купания и является общественным местом отдыха.

«Сначала пытались спустить пруд, утверждая, что земля под прудом – частная собственность. После репортажа и скандалов с местными жителями, шлюзы огородили забором, а еще через несколько дней отравили всю рыбу... Местные власти бездействуют, вода отравлена, доступ к шлюзам закрыт, земля под прудом (озером) – частная собственность, тысячи рыб мёртвы», — пишет автор одного из сообщений.

Ранее в пруду у деревни Бураково разводил рыбу совхоз «Лесной», который обанкротился в 1990-е годы. По информации СМИ, в 2012 году землю под прудом (!) купил москвич Владимир Саков, он же владеет плотиной и исполняет обязанности гендиректора ООО «Лесной». При этом в кадастровых документах земля под прудом числилась как сельхозугодия.

По рассказам жителей, Саков объявился в этом году и стал грозить им, что спустит воду в пруду, площадь которого около 345 га. Пару недель назад Саков начал спускать воду из пруда, уровень понизился на 30-40 см. На плотине в этом году собственник самовольно соорудил насосную станцию. Администрация Ясногорского района выписала предписание снести постройку до 1 сентября. Как сообщает «Первый тульский», работники администрации собираются писать заявление в полицию по факту массового мора рыбы. В ближайшее время будут отобраны пробы воды на экспертизу. Факты гибели рыбы сегодня зафиксировал сотрудник МЧС.

Также сегодня областное управление МЧС сообщило об обнаружении африканской чумы свиней в одном из личных подсобных хозяйств деревни Бураково. Были кремированы и захоронены более 50 голов свиней.