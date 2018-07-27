Госдолг Тульской области с начала года подрос на 100 млн рублей

Госдолг Тульской области по состоянию на июль равен 18,7 млрд рублей.

Госдолг по ценным бумагам составил 2,8 млрд рублей, по кредитам от коммерческих банков – 6,2 млрд рублей, по бюджетным кредитам – 9,7 млрд рублей, сообщил министр финансов Тульской области Владимир Юдин.

«По результатам пяти месяцев этого года по уровню долговой нагрузки (34,6%) Тульская область входит в пятерку лучших среди субъектов ЦФО», — сказал министр.

По состоянию на 1 января 2018 года объём госдолга региона составлял 18,6 млрд рублей.