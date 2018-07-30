Миляев: За пять лет площадь невостребованных земель в Тульской области сократилась в 4 раза

С 2013 года площадь невостребованных земель в Тульской области сократилась со 138,2 тыс. гектаров в 2013 году до 33,1 тыс. гектаров, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев.



По его словам, полностью оформлены невостребованные земельные доли в Ефремове, Белёвском, Венёвском, Воловском, Заокском, Каменском, Куркинском, Плавском, Тепло-Огаревском и Щёкинском районах.

Глава региона Алексей Дюмин поручил до конца 2019 года завершить работу по оформлению невостребованных земельных долей в полном объёме, а также активизировать работу органов муниципального земельного контроля.