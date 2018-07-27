Что грозит чиновникам, скрывающим от жителей важную информацию

Чиновники, скрывающие информацию о том, что создаёт опасность для людей, могут поплатиться своей должностью и даже свободой.



237-й статьёй Уголовного кодекса предусмотрена ответственность за сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды, напомнили в прокуратуре Тульской области.

В ведомстве пояснили, что санкция этой статьи предусматривает штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Частью 2 статьи 237 УК РФ предусмотрена ответственность за те же деяния, если они совершены лицом, занимающим государственную должность РФ или субъекта РФ, главой органа местного самоуправления либо если в результате таких деяний причинён вред здоровью человека или наступили иные тяжкие последствия. В таком случае виновный наказывается штрафом в размере 100-500 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 5 лет. Также нарушитель может лишиться права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет.

Так, к примеру, в прошлом году завели дело на мэра Тайги, который скрывал от жителей информацию об опасной питьевой воде. Чиновник получил информацию о повышенном содержании марганца в питьевой воде, подаваемой населению, но вместо того, чтобы решать проблему, созвал пресс-конференцию и сообщил, что вода хорошо фильтруется и пригодна для питья. Вскоре к мэру-обманщику пришли сотрудники УФСБ и вместе с управлением Следственного комитета провели проверку, а затем возбудили дело по ч. 2 ст. 237 УК РФ.

А пятью годами ранее по той же статье был осуждён директор коммунального хозяйства в Нижегородской области, который скрыл информацию о последствиях аварии, в результате чего в водопровод попали фекальные воды и от кишечной инфекции пострадало около 200 человек. Похожий случай примерно в то же время произошёл в Тверской области. Здесь директор МУП «Водное хозяйство», по совместительству член Совета депутатов городского поселения, «попал» на штраф и лишился мандата из-за того, что скрыл информацию о попадании сточных вод в водохранилище после прорыва канализационной трубы.