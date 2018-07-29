Тульский Роскомнадзор ликвидировал рязанское «Муз ТВ»

Центральный окружной суд Тулы удовлетворил требования регионального управления Роскомнадзора к редакции «Муз ТВ — Рязань».



В Роскомнадзоре указали, что СМИ, учредителем которого являлось ООО «Медиа-Трейд», больше года не отправляет обязательные экземпляры телепрограммы в филиал «Гостелерадиофонд», что свидетельствуют о том, что рязанское «Муз ТВ» не выходит в эфир.

Решением суда от 23 июля 2018 года суд признал свидетельство о регистрации «Муз ТВ — Рязань», выданное в 2003 году, недействительным.