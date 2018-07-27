Через неделю закончится домашний арест у экс-главы Заокского района Абросимовой

5 августа заканчивается срок содержания под домашним арестом экс-главы администрации Ясногорского района Екатерины Абросимовой.



Бывшая чиновница обвиняется в земельном мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Она была задержана 9 апреля 2018 года сотрудниками УФСБ, в рамках расследования прошли обыски и выемки документов в помещениях администрации Ясногорского района и по ряду адресов.

11 апреля суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, в июне срок содержания Абросимовой дома продлили.

Под следствием находится и другой экс-глава администрации Заокского района Елена Рыбакова, ей вменяют превышение должностных полномочий.