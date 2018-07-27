Земельная банда. Как в Заокском районе проворачивали махинации с сотками

В Тульской области вынесен приговор шести соучастникам многоэпизодного мошенничества с земельными участками.



Следователи обнаружили, что в период с 2011 по 2014 год были незаконно отчуждены 14 земельных участков площадью от 20 до 80 соток, распоряжение которыми осуществлялось администрацией Заокского района. Ущерб составил более 21 млн рублей.

По версии следствия, сотрудник областного управления Росреестра 40-летняя Алла Алимова вносила ложные сведения в хранившиеся в архиве отдела правоустанавливающие документы на земельные участки. На их основании подельники Алимовой регистрировали право собственности на землю на подставных лиц. В деле фигурировали кадастровый инженер, два риелтора, владелец юридической фирмы по сопровождению сделок купли-продажи земельных участков и супруга нотариуса.

Алле Алимовой предъявили обвинение в совершении шести эпизодов преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения), восьми эпизодов ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства), одного эпизода ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), шести эпизодов ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), одного эпизода ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Суд приговорил Алимову к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Остальные злоумышленники осуждены на сроки от 2 лет и 1 месяца до 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кадастровому инженеру Светлане Раинской предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 159 УК РФ, четырёх эпизодов ч. 3 ст. 159 УК РФ, двух эпизодов ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Приговором суда ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Риелтору Константину Тимошенко предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. Риелтору Константину Ермакову предъявлено обвинение в совершении трёх эпизодов ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. Владельцу юридической фирмы Эльмире Сабировой предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ей назначено наказание в виде 2 лет и 1 месяца лишения свободы. Супруге нотариуса Заокского района Элине Большаковой предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ей назначено наказание в виде 2 лет и 3 месяцев лишения свободы.

Всем осуждённым также назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учёта, государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, землеустройства, государственного мониторинга земель, в сфере функций государственного земельного надзора, а также деятельностью в сфере оказания посреднических услуг по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ними на срок от 2,5 до 3 лет. Они взяты под стражу в зале суда.

Похожий случай был в начале нулевых, когда за махинации с землёй вынесли приговор семи обвиняемым. Экс-глава посёлка Заокский Тамара Коголевская, замглавы Русятинского сельского округа Галина Нечаева, экс-глава Бутиковского сельского округа Антонина Цыганкова, экс-глава администрации Русятинское Елена Стручкова, бывший главный специалист управления Роснедвижимости Татьяна Кондратенко и экс-начальник Заокского районного отдела обеспечения ведения кадастра объектов недвижимости Ольга Шидловская с 2001 по 2005 год совершали мошеннические действия с земельными участками в Заокском районе. Чтобы завладеть правом на землю (всего было 120 участков) одни мошенницы по подложным постановлениям о предоставлении земельных участков оформляли их на себя, своих родственников, знакомых, а затем другие выдавали свидетельства о праве собственности на эти земельные участки. Суд приговорил всех осуждённых к штрафу от 140 до 260 тыс. рублей.