В Хрущёво с ОМОНом сносят незаконные дома

В посёлке Плеханово и селе Хрущёво в соответствии с принятыми судебными решениями начали сносить постройки, не имеющие документов.



Ранее приставами были возбуждены исполнительные производства. На данный момент разобраны 26 строений, шесть из них разобрали сами жители, сообщили в горадминистрации.

В мероприятиях участвуют сотрудники правоохранительных органов, специализированная техника, бригады скорой помощи, МЧС и ресурсоснабжающих организаций, а также социальные службы.

В 2016 году по поручению губернатора Алексея Дюмина для урегулирования ситуации в цыганских поселениях был создан координационный штаб, который возглавил глава администрации Тулы Евгений Авилов.













