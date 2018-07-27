Обдурил надзор? В Новомосковске из-под домашнего ареста сбежал директор торгового дома, который жаловался Путину на партнёра Сечина

В Новомосковске из-под домашнего ареста сбежал подозреваемый в мошенничестве гендиректор торгового дома «Гранит» Николай Дурицкий.



Как сообщают СМИ со ссылкой на УФСИН, мониторинг специального браслета, с которым ходит Дурицкий, показал, что вчера около полуночи он покинул дом. На месте стражи порядка его не обнаружили. На судебное заседание по его делу, которое должно было состояться сегодня, он также не явился. Пока местонахождение Дурицкого неизвестно, в розыск он не объявлен.

На Николая Дурицкого было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Сам Дурицкий заявлял о рейдерском захвате его предприятия и жаловался президенту РФ Владимиру Путина и кандидату в президенты Ксении Собчак на своего бизнес-партнёра и руководство предприятия, якобы, контролируемого одним из партнёров главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Как рассказывала супруга Дурицкого, в 2014 году у ТД «Гранит» возник коммерческий спор с ООО «Браер II» из-за сложностей с поставкой продукции с территории Украины, который закончился мировым соглашением в Арбитражном суде в 2015 году. Однако спустя год было возбуждено уголовное дело по факту невыполнения в полном объёме условий договора между фирмами, производство по делу затем было приостановлено. Супруги Дурицкие в свою очередь начали жаловаться на рейдерский захват. В апреле 2017 года Николая Дурицкого задержали по новому делу о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и из Севастополя, где тот проживал, под конвоем увезли в Тулу. Дурицкая утверждает, что в результате «беззакония» их семья фактически лишились своего бизнеса в Севастополе.