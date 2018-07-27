Ясногорская администрация предпринимает меры в связи экологической катастрофой на бураковском пруду

Администрация Ясногорского района издала постановление о проведении мероприятий по предотвращению возможных негативных экологических последствий, связанных с массовой гибелью рыбы на водохранилище, созданном на реке Осётр, возле деревни Бураково.



1. Рекомендовать индивидуальному предпринимателю Головастой Оксане Павловне приостановить функционирование пляжа «Лесной», расположенном на территории базы отдыха «Осетрово» на берегу водохранилища на реке Осётр, до выяснения причин и обстоятельств гибели рыбы.

2. Рекомендовать администрации муниципального образования Ревякинское с 27 июля 2018 года до особого распоряжения:

2.1. установить на территории водоёма информационные знаки о временном запрете купания, рыбной ловли, недопущении водопоя домашнего скота;

2.2. организовать дежурства и патрулирования представителей администрации во взаимодействии с сотрудниками полиции, другими заинтересованными службами, представителями общественности в местах купания населения на данном водоёме с размещением информации о проделанной работе в социальных сетях;

2.3. при выявлении фактов купания граждан в запрещённых местах принимать меры воздействия в соответствии с Законом Тульской области «Об административных правонарушениях в Тульской области».

2.4. Через социальные интернет-сети, путём проведения разъяснительных бесед, сходов доводить до населения информацию о запрете купания, рыбной ловли, недопущении водопоя домашнего скота на данном водоёме с 27 июля 2018 года до особого распоряжения.

3. Рекомендовать сектору по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Ясногорский район:

3.1. организовать размещение на официальном сайте муниципального образования Ясногорский район, в социальных интернет-сетях, информационный материал о запрете купания, рыбной ловли, недопущении водопоя домашнего скота на данном водоёме;

3.2. Подготовить нормативный акт о временном запрете купания, рыбной ловли, недопущении водопоя домашнего скота на данном водоёме.

3.3. С целью получения информации о результатах проведённых проверочных мероприятий, проб воды и других исследований направить запросы в федеральные и региональные надзорные органы 29 июля 2018 года.

4. Рекомендовать ОМВД России по Ясногорскому району с 27 июля 2018 года до особого распоряжения:

4.1. Силами участковых уполномоченных полиции проводить профилактическую, агитационно-пропагандисткую и разъяснительную работу среди населения, проживающего на обслуживаемых ими административных участках, по вопросам недопущения фактов купания и рыбной ловли, недопущения водопоя домашних животных на водоѐме, расположенном в д. Бураково Ясногорского района.

4.2. Оказать содействие представителям администрации муниципального образования Ревякинское в проведении патрулирования территории вышеуказанного водоёма, организовать дежурство сотрудников полиции с целью недопущения купания и рыбной ловли.

5. Обнародовать постановление путем размещения на информационных стендах и на официальном сайте муниципального образования Ясногорский район в сети «Интернет».