Дюмин и Агеев встретились с главредом «Эха Москвы»

Сегодня губернатор Тульской области Алексей Дюмин и министр внутренней политики Антон Агеев встретились с главным редактором радио «Эхо Москвы», по совместительству членом Общественной палаты Москвы, руководителем общественного штаба по наблюдению за выборами мэра столицы Алексеем Венедиктовым.



Ранее мы писали, что 9 сентября для удобства москвичей, которые будут находиться в этот день в Тульской области, в Заокском районе будут организованы пять временных избирательных участков для голосования на выборах мэра Москвы. По словам Венедиктова, на всех участках будут присутствовать квалифицированные наблюдатели.

«Мы обеспечим техническую и организационную поддержку по созданию временных участков», — пообещал Дюмин.

Также Дюмин рассказал Венедиктову о масштабных проектах, реализуемых в регионе, и предложил посетить Тульскую набережную и творческий индустриальный кластер «Октава», сообщает пресс-служба областного правительства.

Ранее Алексей Венедиктов советовал присматриваться к Дюмину и называл его «„путиным“ с маленькой буквы».