Тульская прокуратура: Чиновники часто не рассматривают обращения граждан в срок

В прокуратуре Тульской области напомнили, какая ответственность грозит за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.



Реализация гражданами права права на обращение в органы государственной власти и местного самоуправления регулируются федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».

По закону граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в органы власти и их должностным лицам, в государственные и муниципальные учреждения и другие организации, на которые возложено осуществление публично значимых функций.

За нарушение установленного законом порядка рассмотрения обращений предусмотрена административная ответственность в виде штрафа по статье 5.59 КоАП РФ. Дела об административных правонарушениях в таких случаях возбуждаются после личного заявления граждан в прокуратуру или по итогам прокурорской проверки.

Чаще всего встречаются такие нарушения, как несоблюдение 30-дневного срока рассмотрения обращений граждан, не направление ответа заявителю, отметили в прокуратуре.