Госдума приняла проект о региональных брендах

Госдума приняла в первом чтении законопроект о региональных брендах, то есть о создании нового вида интеллектуальных прав на географическое происхождение товаров.



Поправками в Гражданский кодекс вводится новый объект интеллектуальных прав — «географическое указание» для «индивидуализации товара». Такой вид средств индивидуализации товара будет действовать наравне с существующим в настоящее время наименованием места происхождения товара, но предусматривать более простую процедуру регистрации, передаёт ТАСС.

В частности, устанавливается, что географическим указанием является обозначение, которое позволяет идентифицировать товар как происходящий с территории конкретного региона. При этом географическим происхождением должны в значительной степени определяться особое качество продукта, его репутация или другие характеристики. Хотя бы одна из стадий производства, влияющая на формирование особых характеристик товара, должна осуществляться на указанной территории (в отличие от НМПТ, для которого должны осуществляться все стадии производства товара на указанной территории).

В сопроводительных материалах также отмечается, что географическое указание признаётся и охраняется в силу госрегистрации, которая будет осуществляться Роспатентом. Лицам, зарегистрировавшим географическое указание (гражданам, организациям или объединениям лиц), предоставляется исключительное право его использования.