УФСИН: В тульских тюрьмах улучшилась дисциплина

За полгода в тюрьмах Тульской области улучшилась дисциплина осуждённых, заявил начальник регионального УФСИН Юрий Краснов на заседании коллегии, посвящённой итогам работы за полгода.



С начала года не было допущено чрезвычайных происшествий, побегов, массовых беспорядков или захватов заложников. В учреждениях УФСИН зарегистрировано меньше преступлений, улучшилась дисциплина осуждённых, пояснил он.

Члены общественной наблюдательной комиссии по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека посетили учреждения УИС пять раз.