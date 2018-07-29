Российские дипломаты вернули домой тулячку, которую с сыном в Египте удерживал отец ребёнка

Российские дипломаты помогли тулячке с сыном, которых в Египте удерживал отец ребёнка, вернуться домой.



В апреле 2018 года жительница Тульской области Мария Э. выехала вместе со своим полугодовалым сыном в Каир к отцу ребёнка, хотя официально брак между ними не зарегистрирован. В мае женщина и ребёнок должны были вернуться в Россию, но их насильно удерживал отец мальчика, были жалобы на побои с его стороны.

Российский омбудсмен Анна Кузнецова направила обращение в консульский департамент МИД России с просьбой о помощи, в результате к ситуации подключилось посольство РФ в Каире и обратилось в местные правоохранительные органы. Информация о наличии угрозы жизни и здоровью женщины полностью подтвердилась.

По материалам расследования египетская прокуратура решила оставить ребёнка с матерью, работники посольства помогли женщине с сыном вылететь на родину.