В Туле побывали потомки прокурора окружного суда XIX века

В Туле побывали потомки прокурора Тульского окружного суда конца XIX века, дворянина Николая Васильевича Давыдова.



Гости посетили Николо-Зарецкий храм, дом, в котором жил их предок по улице Гоголевской (ранее Верхне-дворянская), здание Тульского дворянского собрания, здание Тульского областного суда, Тульский кремль с колокольней, сообщает пресс-служба ТГПУ.

Николай Васильевич Давыдов с 1878 года был губернским прокурором, а с 1890 по 1896 года — председателем Тульского окружного суда. В его доме частыми гостями были Лев Николаевич и Софья Андреевна Толстые. По просьбе писателя Давыдов разрешал ему присутствовать на многих судебных заседаниях, собирать материал для литературной деятельности, сам рассказывал сюжеты из судебной практики. Эти истории легли в основу драмы «Власть тьмы», рассказа «Живой труп», комедии «Плоды просвещения», «Воскресение».