Венедиктов: В Туле офигительный музей оружия, это XXI век, набережную строят очень хорошо

Редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о своём визите в Тулу.



«Я был целый день в Туле. Это было связано с московскими выборами, как это ни странно звучит. Вы знаете, открыты экстерриториальные участки по выборам мэра. Их пять. Будет в Туле. Они будут в четырёх других областях: Московская область, Владимирская, Калужская и Тульская.

И я попросил губернатора Тульской области Алексея Дюмина встретиться со мной; потому что мы будем на уделёнке, и, конечно, задать тот стандарт, который в Москве задан и выстроен был в течение пяти лет, начиная с выборов 13-го года – тяжёлая история. Ну, просто ну удалёнке... Я должен сразу сказать, что Алексей Геннадиевич сразу понял проблемы и активно в них включился, за что я ему благодарен, и помимо московских наблюдателей я попросил, чтобы были наблюдатели в Туле.

В Туле да, всего 5 участков, и там, по-моему, в первый день открылась система «Мобильный избиратель», когда можно выписаться и вписаться на эти участки. По-моему, в Тульской области за первый день около 100 человек выписалось оттуда и вписалось туда.

Да, про Тулу. Там совершенно офигительный музей оружия. Я, пожалуй, таких современных музеев... Я много хожу на подобные музеи. И если вы будете в Туле, особенно, если вы будете там с детьми, я хочу вам сказать, что по интерактивности, по современности, по тому, как сделаны витрины, по тому, как представлено всё, по тому, как с помощью озвучки актеров в 3D сделаны вещи, я хочу вам сказать, что, повторяю, если будете в Туле, не пропустите.

Вот идите мимо Тулы – запишите себе: Музей вооружения. Кое-что мы вам представим, наверное, через Дилетант, может быть. Я подумаю, как это сделать, но это совершенно офигительная история, вот совершенно офигительная история. Мне очень понравилось, поэтому рекомендую. Считайте, что это моя рекомендация. Это то, что я хотел сказать.

Нет, вы знаете, я видел в столицах музеи пыльные и неинтересные. Этот музей, поверьте мне, это XXI век. Собственно, он открылся окончательно в декабре 17-го. Это очень круто. Про набережную говорить отдельно не буду. Это уже туризм. Её строят очень хорошо», — сказал он в эфире программы «Суть событий».