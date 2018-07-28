Бастрыкин: По всем коррупционным преступлениям выявляются системные связи

В прошлом году в России было возбуждено более 17,6 тысяч уголовных дел о коррупционных преступлениях, из них свыше 8 тысяч направлено в суды, сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.



Государству было возвращено более 2 млрд рублей, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму около 8 млрд рублей.

К уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности привлечено 581 лицо, обладающее особым правовым статусом (в том числе губернаторы).

За первый квартал 2018 года российские следователи возбудили 5 тысяч дел, в суды ушло 2 тысячи. Сумма возмещения на данный момент составляет более 500 млн рублей, арестовано имущество на 2,8 млрд рублей.

«По всем коррупционным преступлениям скрупулёзно ведётся расследование в целях выявления коррумпированных связей системного характера. В отношении организованных групп, совершивших коррупционные преступления, в суд направлено 79 уголовных дел по обвинению 237 человек и 3 дела в отношении преступных сообществ по обвинению 21 человека», — рассказал Бастрыкин в интервью «Известиям».