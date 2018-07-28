На Папяна требования не распространяются

Как не повторить трагедию в Кемерово и заставить владельцев ТРЦ соблюдать пожарную безопасность? В Новомосковске общественники инициировали проверку нескольких зданий.



25 марта в Кемерово произошла страшная трагедия — в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» случился пожар, погибло 60 человек, из них 41 — дети.

По числу жертв он стал вторым крупнейшим за последние десятилетия после пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, в котором погибло 156 человек.

Пожар в Кемерово охватил 1600 квадратных метров, ему был присвоен третий номер сложности по пятибалльной шкале, на территории Кемеровской области был введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и объявлен федеральный уровень реагирования, возбудили уголовное дело.

После этого случая по всей России стали проверять торгово-развлекательные комплексы и обнаружили массу нарушений. Оказалось, что в регионах просто закрывали глаза на нарушения, допущенные при строительстве торговых зданий.

В Тульской области, по официальным данным, сотрудники прокуратуры и МЧС проверили исполнение законодательства о пожарной безопасности почти на 600 объектах с массовым пребыванием людей, 18 из них временно закрыли. Прокурорами было внесено 321 представление, 164 человека привлечены к дисциплинарной ответственности, в суд направлено 24 иска о запрете деятельности объектов, возбуждено 297 административных производств, привлечены к административной ответственности 195 должностных лиц, по материалам прокурорской проверки возбуждено одно уголовное дело.

В Новомосковске жители после кемеровской трагедии сами обратились в прокуратуру с просьбой проверить крупные торговые центры.

Активистка Наталья Яцкина, которая вместе с общественным движением «Родители Новомосковска» занималась местными проблемами, сделала запрос на проверку безопасности в тульском ТРЦ «Гостиный двор» (принадлежит известному в городе бизнесмену Рафику Папяну, автору идеи строительства 36-этажки у центрального парка) и новомосковских ТЦ «Пассаж» и «Первый», а также на новомосковском рынке.

В апреле начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Тульской области Татьяна Полуничева сообщила о найденных нарушениях и возбуждённых административных делах.





Как известно, одной из причин гибели людей при пожаре в Кемерово называли затруднённость эвакуации. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тогда публично укорила коммерсантов, которые намеренно размещают комнаты для детей на верхних этажах, поскольку нижние привлекательны для торговли. Она подчеркнула, что масштабы трагедии могли быть намного меньше, и детей удалось бы спасти, в случае размещения игровой зоны на первом этаже.

Не получив полного ответа по своему запросу, Наталья Яцкина вновь задала вопросы областной прокуратуре.

«На моё заявление был получен ответ из прокуратуры ТО от 13.04.2018 №7/2-594-1015 за подписью Т. М. Полуничева. Не дан ответ на моё заявление в части расположения игровых зон в ТЦ, т. е. наше заявление не рассмотрено полном объёме, что является нарушением 59 ФЗ. Согласно СНиП 31-06-2009 „детские игровые зоны следует размещать не выше второго этажа и не далее 20 метров от эвакуационного выхода“. Практически все торговые центры нарушают этот норматив и игровые центры находятся на 4-5 этажах. Например — в Туле „Гостиный двор“, в Новомосковске „Пассаж“ и „Первый“. Просим принять меры к должностным лицам, нарушившим закон и дать ответ на все поставленные нами вопросы», — говорилось в заявлении, которое подписали восемь человек.

Также ставился вопрос о расположении запасных выходов на новомосковском рынке.

«Центральный рынок в г. Новомосковск имел вход/выход, которые выходили на ТЦ „Первый“ и располагались возле лестницы на второй этаж и два входа/выхода с улицы Трудовые резервы. Сейчас в муниципальном рынке ликвидированы вход/выход на ТЦ „Первый“ и один вход/выход с улицы Трудовые резервы. Также на втором этаже здания выходы на балкон капитально заложены. Просим принять меры к должностным лицам, нарушившим закон», — писали общественники.

Как сообщила в ответе заместитель прокурора Тульской области Евгения Спасская, эвакуационных выходов на новомосковском рынке сейчас вполне хватает.

Относительно расположения детских игровых зон — в ТЦ «Первый» её переместят на нижние этажи, также в суд было направлено исковое заявление о закрытии ТЦ «Пассаж». А что касается ТРЦ «Гостиный двор», то его владелец, по словам Евгении Спасской, получил разрешение на строительство в 2008 году, ТРЦ был введён в эксплуатацию в 2012 году, а указанные требования вступили в силу позже и на «Гостиный двор» сейчас не распространяются. Теперь они должны учитываться только в случае капитального ремонта или реконструкции здания.



