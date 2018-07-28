Как «партизанская» напасть пришла в «город добрых людей»

Корреспондент «Новой газеты» побывал в Суворове и рассказал историю «Партизанской правды партизан».



62-летний писатель Александр Меняйлов родился в Москве, где окончил факультет химических технологий и экономики Губкинского университета, после чего работал в милиции и Институте российской истории РАН.

Затем Меняйлов увлекся Сталиным и начал писать довольно безумные книги о молодости и предназначении вождя — например, «Сталин. Прозрение волхва» или «Сталин. Культ девы». Он объездил все места ссылок Сталина, прожил там два года, общался с потомками тех, кто со Сталиным ходил на охоту или вместе сидел.

Примерно в начале 2010-х годов Меняйлов создал движение «Партизанская правда партизан» (ППП). Кроме изучения жизни Сталина и участников Великой отечественной войны, которых Меняйлов называет «героями удачливости», писатель начал создавать и публиковать на сайте видеоролики со своими размышлениями о голливудских фильмах и отношениях между полами. Названия придумывал громкие: «Меняйлов — это пансексуализм?», «Семь самураев, или Эротическая враждебность молодой ведьмы», «Половые отношения в племени янади, Или окончательная победа Новороссии». Сейчас на страницу «Партизанской правды» в «ВКонтакте» подписаны 37 тысяч человек, а самые популярные ролики Меняйлова набрали уже более 2 миллионов просмотров.

Вскоре Меняйлов начал подыскивать городок потише, но недалеко от столицы, чтобы участникам семинаров было удобно приезжать на выходные. Суворов подошёл — понравилось название, что город чистый и что есть военные памятники. Осенью 2017 года у писателя зародилась идея создания музея героев. Он начал поиски подходящего здания где-то поблизости, когда на торги вдруг выставили сгоревший детский сад в том же дворе, где живёт писатель. В декабре Меняйлов купил детский сад за 2,5 миллиона рублей на официальном аукционе и пригласил соратников съезжаться в Суворов, чтобы строить музей. Затем приступили к ремонту — очистили от мусора здание и территорию вокруг него, вставили пластиковые окна, начали строить новую крышу.

17 января 2018 года отец и мать «меняйловца» Шулькова записали «обращение к человечеству», в котором рассказали «о преступной группировке Меняйлова, которая внедряет с помощью нейролингвистического программирования в умы молодёжи, что матери являются врагами человечества». В феврале сюжет про Шульковых показали на воронежском телевидении, где те рассказали, что их сын Иван, попав в «Партизанскую правду партизан», перестал с ними общаться, продал машину и квартиру. Требовала спасти сына из рук Меняйлова и мать ещё одного «партизана» — Дениса Давлетшина. Постепенно по Суворову поползли слухи, что Меняйлов под видом строительства музея основал в городе опасную секту. Сами «партизаны» всё отрицают, говорят, что это клуб по интересам.

Свои обращения о детях, попавших в лапы Меняйлова, родители направляли президенту, но на всякий случай дублировали и в администрацию Суворовского района. Там, забеспокоились, хотя когда Меняйлов только приобрёл здание детского сада, глава района Геннадий Сорокин на встрече с жителями отзывался о Меняйлове и его книгах позитивно. Но уже в мае 2018 года администрация Суворова через суд потребовала привести детский сад «в первоначальное состояние». В июле иск был удовлетворен, после чего Меняйлов записал видеобращение к президенту России и губернатору Тульской области Дюмину. Писатель объявил, что в администрации засели бандеровцы, которые требуют сжечь «народный музей», ведь иначе сожженное здание в первоначальный вид не вернуть.

Заместитель Сорокина Елена Булейко считает, что Меняйлов «передёргивает». По её словам, он купил здание на аукционе в рамках законодательства, но далее начал проводить реконструкцию без соответствующего разрешения. В рамках проведения муниципального контроля был выявлен факт незаконного проведения работ, архитектурный надзор оштрафовал Меняйлова на 2 тысячи рублей, но тот продолжил стройку, после чего администрация и обратилась в суд. А «вернуть в первоначальный вид» — значит разобрать новую кровлю, а не «сжечь».

В Суворове одни уверены, что проблемы у музея возникли из-за того, что Меняйлов не поделился с администрацией. Другие считают, что в правительстве Тульской области в какой-то момент ознакомились с творчеством Меняйлова и «дали Сорокину по шапке», приказав избавиться от его организации любыми путями. Профессор Высшей школы экономики, бывший сотрудник администрации президента Олег Матвейчев написал в своём блоге, что происходящее с музеем — это рейдерский захват здания.

17 июля Меняйлова вместе с двумя десятками подельников задержали сотрудники областных ФСБ и Росгвардии в масках и с автоматами. В квартире писателя Меняйлова кроме компьютеров и мобильных телефонов изъяли 4,3 тысячи долларов и сберкнижку с 5 миллионами рублей на счете. На квартирах, где жили «партизаны», нашли советские книги «Оккультные корни нацизма», «В окружении Гитлера», статуэтку орла и бюст Сталина.

После допроса всех «экстремистов», кроме Меняйлова и его гражданской жены Слатаны, отпустили домой. Один из сторонников рассказал, что Меняйлова в Москве несколько раз вызывали в ФСБ общаться по поводу экстремизма, но отпускали. Сейчас члены «Партизанской правды партизан» обвиняют СМИ в том, что те представляют их сектантами-экстремистами и грозят подать в суд.

В материале «Новой газеты» говорится и о главе района Геннадии Сорокине, который называет Суворов городом добрых, неравнодушных людей, а в местном самоуправлении считают, что такая «благость» снизошла на город благодаря Сорокину. Но есть и те, кто говорят, что в Суворове из-за главы «творится беззаконие».

Репортаж Ильи Азара «Секта и почва»