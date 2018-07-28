В Туле прошли празднования 1030-летия со дня Крещения Руси

28 июля в Туле состоялись мероприятия, посвящённые празднованию 1030-летия со дня Крещения Руси.



Утром в храме Дмитрия Донского в Тульском кремле прошла литургия архиерейским чином, состоялся молебен. На сцене Богоявленской площади выступил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

Поздравление от губернатора Алексея Дюмина зачитала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

«Мы ежегодно отмечаем этот праздник, сохраняем духовные традиции. Выдающееся событие также вспомнят и в других храмах, в святых местах паломничества», – сказала Рыбкина.