Алексинский глава призвал молодёжь встать с диванов

Глава Алексина Павел Фёдоров призвал молодёжь участвовать в преображении города.



По его словам, на субботники выходят одни пенсионеры, а молодые люди отсиживаются дома. Подростки же, сообщили в администрации Алексина со ссылкой на жителей, вместо субботников распивают спиртные напитки в парке и дебоширят.

Два участковых физически не в состоянии уследить за всем, что происходит в микрорайонах Горушки и Мышега, также не спасают и рейды, организуемые добровольной народной дружиной и казаками.

Павел Фёдоров выразил надежду, что общественники помогут привести в порядок парк «Жалка». В этом году проект КТОСа №5 выиграл президентский грант, на который должны провести часть работ.