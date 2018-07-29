Вице-премьер предложил оборонным заводам выходить на фондовый рынок с ценными бумагами

Власти предупредили предприятия оборонно-промышленного комплекса о возможном падении гособоронзаказа.



Чтобы обезопасить себя, предприятия ОПК должны иметь такой портфель заказов, чтобы 30% приходилось на гособоронзаказ, 30% — на военно-техническое сотрудничество и 30% — на гражданскую продукцию, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Борисов напомнил, что президент Владимир Путин распорядился к 2025 году увеличить объём гражданской продукции предприятий ОПК как минимум до 30%, к 2030 году — до 50%.

Также вице-премьер предложил предприятиям ОПК выпускать ценные бумаги и выходить на фондовый рынок для привлечения частных инвестиций.