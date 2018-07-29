Судебные долги россиян выросли до 4,4 трлн рублей

Россияне накопили 4,4 трлн рублей долгов, по которым принято судебное решение о взыскании. Из них почти 40% приходится на обязательства перед банками.



При этом средний размер долга снизился на 2,3 тыс. рублей и составил 92,2 тыс. рублей, рассказали «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов.

В этом году активно растёт число исполнительных производство из-за обязательств по ЖКУ. По данным ФССП, в январе–мае на исполнении судов находилось 3,2 млн таких производств, год назад их было 2,7 млн.

Задолженность перед банками составляет 1,8 трлн рублей. В этом году банки ускорили розничное потребительское кредитование. Часть новых кредитов выходит на просрочку, вследствие чего образуются штрафы и пени, которые взыскиваются через ФССП.