Узловчанина из ОНФ обвинили в экстремизме?

В соцсети появилась информация, что в отношении активиста ОНФ из Узловой подано заявление по обвинению в экстремизме.



«Алексей Петрухин является представителем ОНФ, одним из местных активистов в борьбе против попустительства и безразличия представителей власти и, с недавних пор, кандидатом в депутаты. Вчера, после публикации информационного поста в одной из местных групп, в отношение Алексея было подано заявление в правоохранительные органы, в котором его обвинили в экстремизме. Примечательно, что интерес органов совпал с периодом политической активности Алексея: не за долго до этого события Алексеем были поданы документы для регистрации в качестве депутата-самовыдвиженца», — сообщается в группе «Дежурный по Узловой».

Ранее мы писали, что Алексей Петрухин на форуме «Сообщество» рассказал, что «мусор из Москвы и Московской области превращает Узловую в огромную помойку».

Что касается столичного мусора, то сегодня узловчане вновь выложили в соцсеть видеозапись, сообщив, что на местную свалку приезжают фуры из Подмосковья.