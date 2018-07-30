Бастрыкин: Число жалоб на ненадлежащее оказание медицинской помощи растёт ежегодно

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что его подчинённые часто получают жалобы на медиков.



«Наша задача заключается, во-первых, в немедленном реагировании на такие сигналы, во-вторых, в качественном расследовании, и в третьих, в полном информировании органов здравоохранения и общественности о причинах и условиях совершения ятрогенных преступлений в целях их исключения в медицинской практики», — рассказал он в интервью «Известиям».

В 2016 году в СКР поступило 4947 обращений в связи с ненадлежащим оказанием медицинской помощи, в 2017-м — уже 6050, в первом квартале 2018 года — 1630, привёл статистику глава СКР.

«Число обращений растёт ежегодно. Далеко не в каждом случае речь идёт о преступных действиях, мы тщательно разбираемся и принимаем решения. Например, в 2017 году, несмотря на большое количество сообщений о преступлениях, в суд было направлено лишь 175 уголовных дел, а за три месяца этого года 47 дел. Но, если по халатности врача наступили тяжкие последствия, он должен нести ответственность», — подчеркнул он.

Также Бастрыкин констатировал значительное число ошибок правоприменения при оценке различных медицинских происшествий. Это связано как со спецификой и разнообразием дефектов оказания медицинской помощи, так и с отсутствием необходимых разъяснений Верховного суда, пояснил он.

Чтобы усовершенствовать уголовное законодательство в этой сфере, разработан проект изменений в УК РФ — это введение новой статьи 124.1 «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)», статьи 124.2 «Cокрытие нарушения оказания медицинской помощи», а также новая редакция статьи 235 УК РФ «Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности.

Предлагаемые изменения содержат указание на специальный субъект преступления — медицинского работника, конкретизацию вида помощи — медицинской (как оказание, так и неоказание), в том числе в виде медицинских услуг, и учитывают различные последствия. Ожидается, что поправки позволят более чётко квалифицировать содеянное, исключить возможные ошибки правоприменения, защитить, с одной стороны, медицинских работников от необоснованного уголовного преследования, а с другой — права пациентов.